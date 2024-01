La nebbia, quando a Milano non si vedeva a un passo

Per ascoltare la nuova puntata di “Un giorno a Milano”, il podcast scritto dalla redazione del quotidiano Il Giorno, registrati gratuitamente sul sito (cliccando su “Accedi” in alto a destra). Altrimenti clicca su questo link.

Milano e la nebbia fino agli anni 80 erano una coppia fissa. In inverno era frequente (non) vedere la città nascosta dietro il velo bianco della scighera. Ora invece è un fenomeno sempre più raro. Colpa, o merito, della migliorata qualità dell'aria e della maggiore temperatura. Facciamo quindi un tuffo nel passato, quando la nebbia accendeva la fantasia degli artisti e suggeriva soluzioni improbabili. Ma era anche causa di incidenti spesso fatali, come durante il maledetto 18 dicembre 1892, passato alla storia come “El nebiùn di mort”.

