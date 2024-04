La studentessa che sfidò la ‘Ndrangheta

E’ la storia tragica di Rossella Casini, giovane fiorentina che quaranta’anni fa fu rapita, violentata, fatta a pezzi e gettata nelle tonnare al largo di Palmi perché voleva convincere il fidanzato calabrese, Francesco Fristina a rinnegare la sua famiglia mafiosa e a collaborare con la giustizia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

I suoi genitori sono morti nel dolore di una figlia torturata e ammazzata. E il pentito che ha svelato la fine orribile della studentessa fiorentina non è riuscito a fornire elementi tali da portare a una sentenza di condanna. Per Rossella non c’è mai stata giustizia. A cura di Pietro Mecarozzi