I nostri podcast: Ciatti, giustizia a metà per Niccolò. Il babbo all’assassino: “Consegnati”

L’odissea per il processo, l’estradizione, la clamorosa decisione dei giudici di Roma che, dopo aver ottenuto l’estradizione, liberano l’arrestato. E poi i processi, in Spagna e in Italia, ma soprattutto la fuga dell’assassino, il ceceno Rassoul Bissoultanov. Quella fuga che non è ancora finita.

Seconda puntata del nostro podcast sull’omicidio di Niccolò Ciatti, il ventenne di Scandicci ucciso da un calcio durante un’aggressione avvenuta nella discoteca St Trop, di Lloret de Mar, in Costa Brava, dove si trovava in vacanza assieme agli amici.

In questo nuovo appuntamento, on line da oggi, Stefano Brogioni, il cronista che ha seguito l’intera vicenda, ripercorre, anche assieme al padre di Niccolò, Luigi, l’increbile ingorgo giudiziario vissuto dalla famiglia Ciatti.