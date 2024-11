Il guardiano del cielo

Firenze, 5 novembre 2024 – Un gruppo di sei esperti dell'Università di Firenze, guidato da Giovanni Pratesi, professore associato di mineralogia planetaria del Dipartimento di Scienze della Terra è protagonista della missione Hera, organizzata dall’Agenzia spaziale europea, con lo scopo di dare alla Terra uno scudo contro gli asteroidi.

"Noi ci occupiamo di analizzare le meteoriti per avere spettri di riferimento una volta che arriveremo di nuovo al sistema binario di Didymos-Dimorphos – spiega Pratesi – E’ necessario avere materiale con cui confrontare quello che troveremo nello spazio, così da capire esattamente di cosa sono fatti gli asteroidi. Se avremo successo, cercando di comprendere anche come è strutturato all’interno il corpo celeste che studieremo, potremo dire di aver fatto un grande passo avanti per la difesa della Terra”.