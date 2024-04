L’incubo del mostro

Trent’anni fa il processo al contadino di Mercatale. Pietro Pacciani venne arrestato il 17 gennaio 1993 con l'accusa di essere l'omicida delle otto coppie. Il 19 aprile 1994 ebbe inizio il processo di primo grado che si concluse il primo novembre 1994 con la condanna dell’imputato all’ergastolo. Pacciani verrà però assolto, quindici mesi più tardi, il 13 febbraio 1996, nel secondo grado di giudizio dalla Corte d’assise d’appello di Firenze.

La Cassazione annullò l'assoluzione e dispose un nuovo processo d’appello che non verrà mai celebrato a causa della morte di Pacciani, il 22 febbraio 1998.

Ma nemmeno il successivo processo ai compagni di merende riuscirà a far luce sui delitti del Mostro e a trent’anni di distanza ci si interroga ancora - e ci si divide - tra innocentisti e colpevolisti. E tra chi ritiene che in Toscana agì un serial killer e quanti hanno sempre pensato che gli omicidi delle coppiette tra il ’74 e l’85 vennero ordinati e commessi non da un mostro ma dai mostri.