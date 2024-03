Un’amicizia autentica?. La ’famiglia’ che ho scelto

Ne abbiamo ricevute tante e allora abbiamo deciso di dare voce a loro, ai protagonisti di queste pagine. Iniziamo dunque a pubblicare le splendide testimonianze dei ragazzi attraverso le loro stesse parole. I temi sono quelli che abbiamo trattato finora: il valore dell’amicizia, il rapporto conla tecnologia e i social, lo sguardo verso il futuro e molto altro ancora. Oggi ospitiamo il bellissimo articolo di Emma, nostra prima cronista di QN Nuove Generazioni.

L’amicizia non è solo compagnia o divertimento. Va molto oltre. L’amicizia è una forma di amore, di massima libertà. In un’amicizia non bisogna mai dare solo per aspettarsi di riavere altrettanto. Dai perché vuoi che il tuo amico o amica si senta al sicuro, rispettato, e senta che qualunque cosa succeda sarai sempre al suo fianco; e questo rende felice anche te. La ricompensa di una amicizia è essere lo strumento di felicità del proprio amico. Tutti noi abbiamo persone che consideriamo ’amici’, magari compagni di classe o di squadra, con cui condividiamo risate e scherzi, ma anche momenti seri e confidenze. Tuttavia per me l’amicizia autentica è qualcosa di più profondo, che si costruisce nel tempo con esperienze condivise e fiducia reciproca. L’amicizia vera non si limita a volersi bene, ma implica anche un sostegno reciproco incondizionato. Significa essere lì per l’altro, senza giudizio né pregiudizi, fidandosi ciecamente nei momenti di difficoltà. Un vero amico non ti costringerà a scegliere tra lui e altri, o ti dirà bugie per farti sentire meglio. Al contrario, ti dirà la verità, anche se può essere scomoda, perché il suo unico obiettivo è il tuo bene.

Un vero amico è la famiglia che ho scelto. È qualcuno che mi capisce con un solo sguardo, mi sostiene e mi fa sentire al sicuro. È colui che mi consiglia anche quando non lo chiedo e che si preoccupa sinceramente per il mio futuro. Condivide i miei sogni e le mie aspirazioni e immagina momenti insieme tra avventure e complicità, senza la necessità di vederci o sentirci ogni giorno.

So bene che le amicizie possono cambiare nel corso del tempo. Le persone possono prendere strade diverse e ciò che una volta sembrava eterno può svanire. Ma anche se le amicizie possono finire, i ricordi dei momenti felici e delle esperienze condivise rimarranno sempre nel mio cuore. In conclusione, per me l’amicizia è uno dei valori più importanti nella mia vita. È un legame speciale che va oltre il tempo e lo spazio, e che arricchisce la nostra esistenza in modi che solo chi ha avuto la fortuna di sperimentarlo può davvero capire.