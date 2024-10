Il gourmandise è virale. I golosi dettano i trend

TikTok è il regno del gourmandise con, in cima ai trend, i pancake soufflé di Chinatown (Londra), i gelati di vaniglia, pistacchio e nocciole con i coni ‘croissant’ di Londra. Oppure i muffin al cioccolato mangiati dal nuotatore norvegese Henrik Christiansen prima delle gare alle ultime Olimpiadi di Parigi (ribattezzato ‘the olympic muffin man’ e con oltre 18 milioni di like). Dalla moda al beauty, l’esercito dei golosi detta i trend sui social, ed ecco che il gourmandise è servito, e diventato virale.

Sui social è esploso il trend gourmet in tantissimi ambiti, dall’industria alimentare a quella della moda, dal mondo skincare a quello dei profumi del momento. Il piacere per tutto ciò che è dolce, caramellato, consolatorio con una buona dose di nostalgia per l’infanzia e i bei ricordi, viaggia a suon di video e like.

a cura di Maurizio Costanzo