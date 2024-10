Educazione finanziaria. Italia sotto media Ocse

Gli italiani hanno ancora parecchia strada da fare quando si parla di alfabetizzazione finanziaria, soprattutto i più giovani: rispetto ai 38 Paesi che fanno parte dell’Ocse, gli studenti del Belpaese hanno competenze economiche al di sotto della media. È quanto emerge da un’indagine Ocse-Pisa del 2022, condotta su un campione di 98mila ragazzi, che ha esaminato il grado di alfabetizzazione finanziaria dei più giovani, ovvero l’insieme di conoscenze inerenti al mondo finanziario, e la percezione che hanno le nuove generazioni di concetti base del campo della finanza.

L’indagine rivela una notevole disomogeneità interna al Paese: gli studenti del Nord Est e del Nord Ovest presentano punteggi significativamente più alti rispetto a quelli del Centro e del Sud Italia. Questa disparità territoriale si traduce in una differenza sostanziale nei livelli di competenza tra le diverse aree geografiche del Paese. Inoltre, persistono e si ampliano purtroppo anche le differenze di genere: i ragazzi superano le ragazze di 20 punti nell’alfabetizzazione finanziaria, un divario notevolmente aumentato rispetto agli 8 punti del 2012.

E che impatto può avere la scuola? Per ora incide poco, sebbene vi siano variazioni significative tra i diversi istituti. Gli studenti italiani dichiarano di conoscere mediamente 6 dei 16 termini economici e finanziari analizzati nel test, un numero inferiore rispetto alla media Ocse di 7. I termini più familiari comprendono ’stipendio’, ’budget’, ’imprenditore’ e ’prestito bancario’. Tuttavia, concetti come ’diversificazione’, ’tasso di cambio’ e ’interesse composto’ risultano meno trattati e meno conosciuti. Anche la famiglia gioca un ruolo cruciale nella formazione finanziaria. In Italia, circa l’85% dei quindicenni ha dichiarato di discutere di questioni finanziarie con i genitori, soprattutto riguardo alle spese quotidiane. Tuttavia, il dialogo si fa meno frequente e approfondito quando si parla di budget familiare e di economia in generale, con oltre il 40% degli studenti che afferma di non trattare mai o raramente questi temi con i propri genitori.

a cura di Sofia Spagnoli