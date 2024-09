Tecnologia ed esclusività. Suzuki vara i fuoribordo ’Stealth Line’

Al 64° Salone Nautico di Genova Suzuki porta in scena tecnologia ed esclusività con la gamma Stealth Line e i fuoribordo Suzuki V6 DF250, DF225 e DF200. Quest’ultimi, vantano un’unità Suzuki 4 Tempi da 3.6 litri con architettura V6 a bancate inclinate di 55°, per esaltarne la compattezza, declinata in tre potenze ( 250, 225 e 200 HP). A boostarne le prestazioni, miglioramenti tecnologici come il design della calandra, ora più compatta, studiato per includere un nuovo sistema di ingresso dell’aria che riduce la presenza di spray salino e particelle d’acqua dai condotti, offrendo una migliore combustione e preservando l’unità termica da corrosione e usura.

Introdotti anche il sistema Suzuki Multi-Stage Induction, con collettori di aspirazione multistadio che agevolano l’ingresso della giusta quantità di aria nei cilindri in base al regime di rotazione; il sistema di avviamento senza chiave Suzuki Keyless Star System; l’Automatic Trim, il controllo automatico dell’inclinazione del fuoribordo rispetto allo specchio di poppa che consente di mantenere l’assetto della barca sempre centrato, migliorando sicurezza, comfort e consumo di carburante.

Inoltre, si avvalgono della funzione Troll Mode, che permette di modulare il minimo del motore favorendo il controllo durante manovre e pesca a traina, e del sistema SDSM+ (Suzuki Diagnostic System Mobile Plus), che consente di controllare i dati dell’unità termica direttamente dal proprio smartphone. Suzuki DF250, DF225 e DF200 mantengono i punti di forza che hanno contribuito al successo della gamma, come la catena di distribuzione autoregolante Self-Adjusting Timing Chain che riduce le manutenzioni e garantisce longevità al motore; il sistema Suzuki Offset Drive, l’albero di trasmissione disassato che migliora il bilanciamento, riduce le vibrazioni e assicura minore ingombro del propulsore; il sistema di riduzione a due stadi che ha consentito di ottenere il rapporto più basso della loro categoria, 2,29:1, un’accelerazione sorprendente e velocità di punta entusiasmante; e, infine, la tecnologia Variable Valve Timing, per un rendimento ottimale del motore a tutti i regimi, e un alternatore ad alta potenza, per garantire energia elettrica sufficiente per alimentare tutti gli apparati elettronici.

La nuova linea Stealth Line, invece, sfoggia l’esclusiva livrea Matte Black, una particolare verniciatura nera opaca che, dopo il Suzuki DF250A KURO, ora veste i fuoribordo Suzuki DF115B, DF140B, DF150A, DF200A, DF300AP e DF350AMD affiancandosi alle cromie Nebular Black e Cool White. Tutti sono dotati del sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn), che riduce il consumo di carburante e le emissioni, e hanno l’albero di trasmissione disassato, la riduzione a doppio stadio e la distribuzione azionata da catena a bagno d’olio con tenditore automatico, che aumenta la durata dei motori rispetto ai sistemi a cinghia.

La livrea Matte Black, inoltre, è trattata con il sistema di verniciatura anti corrosione di Suzuki che preserva i fuoribordo dall’aggressione della salsedine e dell’ossido.