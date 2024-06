Strade scolastiche a Torino

Torino si prepara alla ’Settimana Europea della Mobilità’, in programma il prossimo settembre, con 14 nuove aree - soprattutto scolastiche - pedonalizzate. Gli interventi sono inseriti nell’ambito della campagna promossa dalla Commissione Europea per una mobilità urbana sostenibile. "Si tratta di interventi di moderazione del traffico davanti a una serie di istituti scolastici, realizzati con fondi React Eu per tre milioni di euro - spiega Chiara Foglietta, assessore ai Trasporti a Torino -. Saranno coinvolte la scuola Marc Chagal, Aporti Gastaldi, Gambaro, San Francesco d’Assisi, Leon Battista Alberti, Ada Negri-Munari, Vittorino da Feltre e Peyron". Già in passato, nel 2022 e nel 2023, il Comune ha approvato altre sei strade scolastiche.