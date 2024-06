Stage e tirocini con l’Ue. Un mondo di occasioni

L’Unione Europea vanta una lunga tradizione di opportunità di tirocinio presso le delegazioni dell’UE in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. Si tratta di un progetto educativo che non prevede un contratto o rapporto di lavoro con la delegazione e che offre ai giovani degli Stati membri UE l’opportunità di lavorare nelle Delegazioni UE del mondo. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro delle Delegazioni e una maggiore comprensione del loro ruolo nell’implementazione delle politiche estere UE.

I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro UE, o in alcuni casi devono essere residenti nei Paesi dove si svolgerà il tirocinio. Per i tirocini retribuiti, i candidati devono avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente almeno ad una laurea di primo livello; per i tirocini obbligatori non retribuiti, i candidati devono essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro istituto di istruzione superiore. I candidati devono essere in grado di parlare la lingua di lavoro della delegazione dell’UE: conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale. La durata dell’esperienza è variabile, dopo aver passato una selezione ai prescelti verrà proposto un accordo di tirocinio che varia da poche settimane ad alcuni mesi.

Per i giovani laureati con meno di un anno di esperienza professionale è previsto uno stipendio nell’ambito dei tirocini retribuiti.

Sono previsti anche tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.

Le opportunità sono molte, alcune sono immeditamente disponibili, e l’esperienza di tirocinio può essere l’occasione giusta per iniziare la propria carriera all’intero delle istituzioni dell’Ue. Per conoscere tutte le opportunità basta visitare il sito dell’European External Action Service e inviare il proprio curriculum.

A cura di Maurizio Costanzo