Salvare il mondo si può. Seguendo i consigli di Giorgia

Si definisce ‘dispensatrice di consigli non richiesti’ Giorgia Pagliuca, una delle green influencer più ascoltate e seguite in Italia. A 24 anni ha già 3 lauree alle spalle e oltre 41mila followers su Instagram, fin da giovane non ha mai sopportato le ingiustizie e ha deciso di non starsene certo zitta quando si è accorta dell’ingiustizia climatica che stava subendo il mondo. Nel suo libro ‘Aggiustiamo il mondo. Diario di un’ecologista in crisi climatica’ rimarca l’importanza dei piccoli gesti quotidiani che, se messi in pratica da tutti, possono fare la differenza. È attivissima sui social, ma spesso viene chiamata nelle scuole per parlare ai ragazzi dei suoi progetti. Sostenibilità, diritti umani, uguaglianza di genere e tanto altro: sono questi i temi sui quali si confronta nei suoi post.

A cura di Maurizio Costanzo