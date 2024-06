"Record di calore: luglio 2023 il mese più caldo mai registrato, 17,08°C la temperatura media globale"

Il giorno più caldo mai registrato per l’intero pianeta è stato il 6 luglio 2023, quando la temperatura media globale più alta è stata di 17,08 gradi, mentre il mese di luglio 2023 è stato quello più caldo mai registrato a livello globale. La temperatura più alta mai registrata ufficialmente sulla Terra è stata di 56,7 gradi centigradi, il 10 luglio 1913 al Furnace Creek Ranch, nella Death Valley, negli Stati Uniti. Almeno secondo i dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm), l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile nello stabilire gli standard meteorologici globali. Le condizioni di misurazione devono rispettare parametri definiti, come l’altezza sopra il suolo a cui avviene la registrazione e la corretta protezione dai raggi solari diretti o da altre fonti di calore.

In precedenza il record, poi invalidato dall’Omm, spettava ad Aziziya, in Libia, quando il 13 settembre del 1922 furono registrati 57,8 gradi centigradi. Se la Death Valley detiene il record per la temperatura dell’aria più calda del pianeta, per quanto riguarda quella superficiale ci sono due zone che la battono: il deserto di Lut in Iran e quello di Sonora tra il Messico e gli Usa, dove le temperature superficiali possono raggiungere gli 80,8 gradi.