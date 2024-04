Liceo Enriques di Livorno: studenti formano bagnini per salvare vite in mare

Al liceo scientifico Enriques di Livorno i ragazzi non imparano solo il latino o la matematica, ma anche a salvare le persone in difficoltà in mare, grazie al corso per conseguire il brevetto di bagnino organizzato con la Federazione italiana nuoto. "Avendo nell’indirizzo sportivo il nuoto come disciplina, il collegamento con la federazione ci ha portato ad avere conoscenza delle loro attività ed a proporle anche dentro la scuola - spiega il dirigente Ersilio Castorina - La nostra città e tutta la provincia di Livorno offrono opportunità agli studenti: fare il bagnino è redditizio per ragazzi che, probabilmente per la prima volta, si trovano a lavorare. Imparano a gestire i soldi ed è a tutti gli effetti, nell’ottica dell’alternanza scuola lavoro".