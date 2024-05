L’estate al via. Il calendario con le chiusure delle scuole

Giugno è alle porte, il mese più amato e insieme temuto dai milioni di studenti italiani, foriero di vacanze ma anche di scrutini, per non parlare della maturità che attende 500mila ragazzi a partire dal prossimo 19 giugno. Oggi però vogliamo parlare del lato bello di giugno, le vacanze che in molte scuole inizieranno anche in anticipo per le elezioni europee del’8 e 9 giugno che trasformeranno diversi istituti in seggi elettorali. I primi studenti ad andare in vacanza abbandonando per qualche mese i banchi scolastici saranno quelli di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Marche con la chiusura dell’anno scolastico previsto per giovedì 6 giugno. Dovranno andare a scuola fino al giorno successivo, invece, gli studenti di Puglia e Sardegna che saluteranno docenti e personale venerdì 7 giugno.

La maggior parte degli studenti dovrà invece ATTENDERE SABATO 8 GIUGNO PER CHIUDERE I LIBRI E DIRE ADDIO, ALMENO PER TRE MESI, A LEZIONI E COMPITI IN CLASSE. Andranno infatti in vacanza a partire da quella data gli studenti di Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. La Provincia autonoma di Trento manderà in vacanza i suoi studenti da martedì 11 giugno mentre gli studenti della Provincia di Bolzano saranno gli ultimi a partire per le vacanze, venerdì 14 giugno.