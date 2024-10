La missione online guidata dalla ’suora dei tweet’

Il suo nome è suor Xiskya Lucia Valladares Paguaga, è cofondatrice di IMisión, ed è conosciuta anche come ‘la monja tuitera’, cioè la suora dei tweet. Sui social è seguitissima, tant’è che può contare su migliaia di followers. Recentemente ha descritto la "missione digitale" della Chiesa, che ha deciso di stare sui social perché "sulle strade digitali vive il 65% della gente. Soprattutto ora, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, la Chiesa non può disinteressarsi di quello che è diventato un vero e proprio continente".

"La missione digitale per la Chiesa non è più una novità – ha aggiunto –. Stiamo perdendo molti giovani che non frequentano più le parrocchie" e i religiosi cercano dunque di intercettarli sui social. La religiosa ha reso noto che incontra regolarmente in rete missionari provenienti da 67 Paesi del mondo.

a cura di Maurizio Costanzo