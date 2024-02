Imparare con Tik Tok?. I grandi autori online

Anche le Fondazioni culturali più prestigiose d’Italia si aprono al mondo dei social network, con l’intento non solo di raggiungere il target dei più giovani, ma anche per condividere i propri contenuti con studiosi e appassionati di tutto il mondo. "Cultura di qualità a portata di click", è questo il motto per esempio della Fondazione Spadolini, che, tra le varie cose, è editrice della più antica rivista laica e democratica italiana, ’Nuova Antologia’, nata nella Firenze capitale del 1866 e sulla quale hanno scritto Manzoni, Pirandello, Verga, Marconi, Fermi. La Fondazione Spadolini è attiva su Facebook, Instagram e Tik Tok, offrendo ai propri follower contenuti inediti sempre nuovi su tematiche di interesse storico e di attualità, come i progetti editoriali video, gli articoli settimanali #storichecuriosità, il mensile #grandiautoridalpassato.

A cura di Maurizio Costanzo