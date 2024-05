Il tram torna in Brianza

Si sono sbloccati i lavori per l’avvio della tranvia Milano-Seregno, che ricalca in parte il tracciato della dismessa Milano-Desio. La ricostruzione è totale, con canoni di progettazione più moderni, fermate con marciapiedi alti e pensiline, al posto degli sbarchi a livello strada della vecchia infrastruttura. Raccordata ai binari di via Ornato (Niguarda) a Milano, dove termina la metro tranvia 4, la tranvia proseguirà a doppio binario per i comuni di Bresso e Cusano Milanino, fino all’altezza della fermata Calderara, al confine con Nova Milanese. La tranvia poi proseguirà a singolo binario, e raddoppi a tutte le fermate, per i comuni di Nova Milanese, Desio e Seregno all’altezza della stazione ferroviaria dove ci sarà il capolinea.