Il mondo del turismo a Rimini. Ttg, un viaggio tra le sfide del futuro

di Marco Principini

Più di 200 talk con 250 speaker nelle 9 arene dedicate e un totale di oltre 2.700 brand espositori. E ancora 18.000 business meeting già organizzati e ben 55 start-up innovative presenti. Sono solo alcuni dei numeri più importanti di Ttg Travel Experience e InOut|The Contract Community, le manifestazioni di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale organizzate da Italian Exhibition Group, previste alla Fiera di Rimini da domani a venerdì. Per tre giorni, dunque, il turismo mondiale si incontrerà a Rimini.

"Il settore rappresenta oggi un asset sempre più centrale nell’economia del Paese – spiega Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – e Rimini, che turismo lo fa per vocazione, sarà ancora una volta al centro di un confronto sui temi caldi di un settore in continua evoluzione. Ma per noi di Ieg, Ttg e InOut rappresentano qualcosa più di una bellissima fiera dedicata al turismo. Per noi è la storia, visto che proprio attorno alla Fiera dell’attrezzatura alberghiera sono nati, tanti anni fa, i primi padiglioni di quello che oggi è il nostro quartiere, uno fra i più importanti in Italia e in Europa. Ma non solo, qui si incontra anche il futuro. Ttg è ogni anno di più l’occasione per conoscere, studiare e sperimentare nuovi modelli, per venire in contatto con nuove mode e tendenze, per mettere insieme chi fa turismo e per aiutare a fare del buon turismo nel nostro Paese. E non solo. In occasione di Ttg il meglio dell’offerta nazionale e internazionale verrà in contatto con oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi di tutto il mondo. Di tutto questo non possiamo che andare orgogliosi".

La stagione estiva 2024 ha restituito un bilancio positivo per l’Italia, con oltre 215 milioni di presenze secondo i dati Fipe-Confcommercio e una crescita dell’1,6% rispetto all’estate 2023. E saranno proprio i dati a essere al centro di Ttg Travel Experience: la 61esima edizione, infatti, ha scelto ‘Veritas’ come tema portante dell’edizione 2024, a stimolare un dibattito in cui sono necessarie tendenze ed analisi certe per coinvolgere un cliente finale sempre più attento e consapevole. Diverse le novità presenti in fiera, a partire da un rinnovato spazio dedicato al turismo nautico, che nel 2023 ha visto crescere le prenotazioni del 130% rispetto al ‘22, con una spesa media degli italiani nel comparto che ha registrato un +53%. Il turismo di lusso sarà al centro anche dell’evento che anticiperà la fiera, la cui opening cerimony è in programma domani, alle 12, alla Main Arena (hall Sud). Oggi, infatti, al Grand Hotel di Rimini è previsto il Luxury Event by Ttg, appuntamento dedicato proprio al luxury travel dove saranno presenti i più importanti buyer internazionali. Le stime sembrano evidenziare, sia a livello italiano che globale, un divario sempre maggiore tra la fascia media e il turismo luxury. A causa della spinta inflattiva e dei rincari spesso fuori controllo in Italia, i viaggiatori tendono sempre di più a ridurre il periodo di soggiorno, mentre la fascia alta non solo non conosce crisi, ma fa registrare aumenti a doppia cifra e una volontà ancora maggiore di esclusività. Un trend destinato a consolidarsi ulteriormente nel corso degli anni.

In questa ottica si inserisce l’ulteriore spinta di Ieg sull’internazionalizzazione della fiera attraverso il programma ‘The World’, ovvero un calendario di incontri pianificati che porterà in fiera ben 66 destinazioni internazionali.

È stato ampliato anche lo spazio espositivo Ttg Next Startup, con 55 realtà innovative per far crescere e soprattutto innovare il settore turistico, mentre un focus specifico sarà dedicato Book&Go, il laboratorio narrativo in cui scrittori, videomaker e fotografi racconteranno come creare strumenti narrativi e promozionali efficaci.