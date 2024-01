Educazione civica sul web. Gli alunni salgono in cattedra

Col progetto ’Il digitale per l’educazione civica’ gli studenti delle classi 3CR e 3AP dell’istituto Niccolini di Firenze sono stati premiati come vincitori del concorso ’Digital & Civic–Educazione civica digitale e il digitale per l’educazione civica’ promosso e organizzato da Usr Toscana e Aica. È stato realizzato un sito web sulla cittadinanza digitale e sugli aspetti legati alla sicurezza informatica affrontati nell’ambito dell’educazione civica in classe. La raccolta di informazioni e immagini contestuali, l’editing di contenuti sono stati realizzati dagli studenti, guidati dal professor Alessandro Salvini. L’idea raccoglie in un sito web una serie di informazioni descrittive per aumentare la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi nell’utilizzo dei dispositivi in rete, per far acquisire agli studenti più consapevolezza.

A cura di Maurizio Costanzo