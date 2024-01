Documenti mai più senza. Il portafoglio sarà digitale

La nuova applicazione messa a punto per l’ APP IO cancellerà, per sempre, uno degli incubi peggiori di generazioni d’italiani: smarrire i propri documenti d’identità ed essere costretti a code infinite negli uffici della pubblica amministrazione per poterli rifare. Carta d’identità, tessera sanitaria e carta della disabilità in digitale potranno essere scaricati direttamente sull’app Io grazie a ’It wallet’, il primo portafoglio digitale libero e gratuito per tutti i maggiorenni.

Il via libera ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di domani dal Consiglio dei ministri, tra i provvedimenti inseriti nel nuovo decreto Pnrr. il progetto è uno dei punti cardine del piano elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, per rendere più efficiente il dialogo tra i cittadini e la Pa.

Prima di poter lasciare i nostri documenti a casa però ci vorrà ancora tempo. Nei prossimi mesi infatti inizierà la sperimentazione tecnica che riguarderà la tessera sanitaria e la carta delle disabilità. Se tutto andrà per il meglio entro il prossimo 30 giugno, o al più tardi a inizio settembre, tutti i cittadini potranno caricare sull’app Io questi due documenti, certificati con la firma elettronica.

Per la carta d’identità, il documento più atteso, si dovrà pazientare solo qualche settimana in più, entro la fine di ottobre. Poi sarà la volta di patente di guida, passaporto, tessera elettorale e successivamente titoli di studio e licenze professionali.