Carta Giovani. Tanti vantaggi per viaggi e tempo libero

Da scaricare e tenere sul proprio cellulare la Carta Giovani Nazionale è strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. Le agevolazioni comprendono sport, cultura, eventi, formazione, viaggi e tempo libero e sono erogate da 120 partner pubblici e privati.

Carta Giovani Nazionale è accessibile unicamente in formato digitale attraverso l’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android. Per accedere è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID o CIE. Dopo il login su IO, dovrai richiedere la Carta dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani, visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi e iniziare a sfruttarle. La Carta fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), una associazione che coinvolge 36 Paesi europei e oltre 7 milioni di giovani, e che consente di accedere a sconti e agevolazioni anche fuori dall’Italia. La carta è gratuita e può essere utilizzata sia online che offline.

Nel caso di servizi o acquisti online presso negozi convenzionati, basta aprire il dettaglio dell’agevolazione di proprio interesse e visualizzare il codice sconto offerto. Poi si deve copiare e incollare nel campo sconto del sito dell’esercente. Alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti.