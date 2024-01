Napoli, uomo trovato morto in piazza del Plebiscito

Napoli, 1 gennaio 2023 – Un uomo, all’apparenza di 30-40 anni, è stato trovato morto questa mattina in piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratterebbe di un senzatetto di origini asiatiche, che d’abitudine sostava sotto i portici. Non ci sono segni di violenza sul suo corpo e l’ipotesi è che sia morto di stenti, proprio durante il concertone di Capodanno o poco dopo. Sul posto la polizia per gli accertamenti di rito.

Drammatico intanto il bilancio di Capodanno nella provincia di napoli. Nel comune di Afragola una donna è morta dopo essere stata colpita da un proiettile, partito, sembra, durante una festa in famiglia, in casa. Proiettili vaganti hanno ferito gravemente un’altra donna, raggiunta dal colpo di arma da fuoco mentre era affacciata sul balcone a Forcella, e un 50enne che camminava per strada, sempre a Napoli.