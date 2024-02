Paura a Napoli, uomo armato di fucile barricato sul balcone: intervento del negoziatore, zona chiusa a San Giovanni a Teduccio

Napoli, 8 febbraio 2024 – Paura a Napoli per uomo armato di fucile che nella mattina si è barricato sul balcone di casa, in via Raffaele Testa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia est. Non sono confermate le voci di un possibile uxoricidio commesso prima di richiudersi nell’abitazione.

Uomo armato barricato in casa a Napoli

Zona delimitata per sicurezza

Secondo quanto si apprende, l’uomo ha un fucile in mano ed è il residente dell’abitazione in cui si è rinchiuso. Sul posto è intervenuta la polizia con le unità operative di primo intervento e un negoziatore. Al momento la zona è stata delimitata per motivi di sicurezza. Gli agenti sul posto stanno ricostruendo quanto accaduto e stanno verificando se all'interno dell'abitazione ci siano altre persone.

