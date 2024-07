Tony Effe a Capri: selfie con i fan prima della tappa napoletana dell’‘Icon Tour’. Il video

Napoli, 29 luglio 2024 – La piazzetta di Capri ‘abbraccia’ Tony Effe: la star ha mandato in delirio i fan sull’isola quando è stato ‘beccato’ in un bar con alcuni amici. Un momento di relax prima della tappa napoletana dell’Icon Tour’ ieri sera: un grande successo. Dopo decine di selfie e autografi, l’artista si è poi concesso a uno scatto di gruppo sulla scalinata della piazza.

Il cantante Tony Effe a Capri (Instagram)

Tante le foto caricate da Tony Effe durante il suo soggiorno caprese: da un caffé shekerato in riva al mare, ai momenti in barca, senza dimenticare il refrigerio in piscina e i selfie con i suoi fan, anche in un locale.

Nel frattempo, Tony Effe continua a dominare le classifiche con il tormentone ‘Sesso e samba’, una collaborazione con Gaia. Un successo anche l’album ‘Icon’: la scorsa settimana è salito dal quarto al terzo posto della hit parade, dopo averla guidata complessivamente nel primo semestre dell’anno.