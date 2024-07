Stupro di Caivano, condannati tre minorenni del branco: pene dai 9 ai 10 anni di carcere

Napoli, 12 luglio 2024 – Sono stati condannati tre dei sette minorenni a processo (con rito abbreviato) per lo stupro di Caivano. Il giudice del tribunale per i minorenni di Napoli, Anita Polito, ha inflitto 9 anni di carcere a due degli imputati e 10 anni al terzo per gli abusi compiuti la scorsa estate su due cuginette di 13 e 10 anni.

La sentenza è giunta al termine di una breve camera di consiglio. Accolte dunque le richieste del pm Claudia De Luca, che aveva invocato pene tra 9 anni e 10 anni e otto mesi di reclusione. Il 5 luglio erano stati condannati due maggiorenni coinvolti nelle violenze del branco.

Le reazioni

"Non appena avremo letto le motivazioni della sentenza del giudice Polito, presenteremo appello", ha dichiarato uno degli avvocati della difesa. “Siamo compiaciuti dell'esito raggiunto, ma non dobbiamo dimenticare che, trattandosi di imputati minorenni, non ci sono né vincitori né vinti", ha commentato invece l'avvocato Clara Niola, legale della madre di una delle due giovanissime vittime. "Il contesto di povertà educativa – ha aggiunto ancora l'avvocato – in cui hanno avuto luogo i fatti, è un contesto sociale e umano non supportato dai giusti interventi (nonostante ve ne siano stati), e le violenze sono state poste in essere perché sganciate da una dimensione di rispetto per l'altro". "È una condanna giusta e speriamo esemplare per chi ha umiliato e violato la vita, distruggendo l'anima di bambine innocenti", ha detto l'avvocato Angelo Pisani, legale della mamma e del fratello della più grande delle due vittime. Anche lui però ha sottolineato come i ragazzi condannati sono pure loro "vittime del degrado e dell'inferno delle periferie abbandonate per anni anche dalla malapolitica".