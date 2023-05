Scudetto Napoli, aereo sorvola il Golfo e disegna una N in cielo /VIDEO

Napoli, 10 maggio 2023 - L'impresa l'hanno compiuta i giocatori del Napoli calcio, conquistando il loro terzo scudetto a 33 anni da quello ottenuto grazie al Pibe de oro, Diego Armando Maradona. Una vittoria, ottenuta tra l'altro con 5 partite d'anticipo sulla finale del campionato, che ha mandato in visibilio i tifosi degli azzurri nella città partenopea e quelli residenti in ogni angolo del pianeta. Ma l'impresa compiuta da un appassionato di volo a bordo del proprio Tecnam P-2008JC , un aeroplano leggero biposto, non è certo da meno. Ieri, 9 maggio, è decollato alle 15.03 da Capua e si è diretto verso il mare; quindi ha puntato sul Golfo di Napoli, dove ha descritto una N, per Napoli ovviamente, nel cielo, come nello stemma dei Campioni d'Italia. Quindi ha fatto rientro seguendo la stessa rotta, sorvolando Caserta ed atterrando a Capua alle 16.40.

Il volo, o meglio l'impresa, è durato 1 ora e 38 minuti. L'effetto, come segnalato e riportato dal sito Flight Radar, che monitora e fornisce informazioni sulle rotte dei veicoli che attraversano i cieli, grazie al tracciamento visivo, è spettacolare. Nel video, riprodotto a velocità multipla, è possibile vedere in 90 secondi il volo compiuto dal piccolo aeroplano sul Golfo di Napoli.

Nei giorni scorsi sono state molteplici le manifestazioni di giubilo dei tifosi del Napoli, come le suore di clausura che intonavano cori dal monastero e le tante immagini delle esplosioni di gioia dei napoletani. Senza dimenticare il tributo dei figli di Armando Maradona sui social, dove sono seguiti da 8 milioni di utenti.