Napoli: ruba furgone della polizia subito dopo la condanna in tribunale, ma resta bloccato nel traffico. Il video virale

Napoli, 8 agosto 2024 – Appena condannato per lesioni ed altri reati, è uscito dal tribunale di Napoli e ha deciso di rubare un furgone della Polizia municipale, provocando un inseguimento conclusosi con un rocambolesco imbottigliamento nel traffico.

A intervenire sul fatto è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato il video della cattura, realizzato da un automobilista che si è trovato per caso testimone della particolare vicenda. “Abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda al comando della Polizia Municipale. Come è stato possibile questo furto?”, si è chiesto il parlamentare sui social.

Nel filmato si vedono gli agenti che bloccano il veicolo – già ‘intrappolato’ dal traffico – per poi scortare via il pregiudicato.

Un'istantanea del video pubblicato su TikTok da @tonybellebuon

“Certo che se derubano anche i tutori della legge siamo davvero messi male – ha continuato Borrelli – Un furto del genere, in pieno giorno poi, significa che non c'è più alcun controllo, che certi individui sono sempre più spregiudicati anche perché sanno che se la caveranno con poco anche se beccati. Il punto è questo, occorre essere più duri nei confronti di delinquenti, ladri e criminali che devono temere le forze dell'ordine e non prendersene gioco”.