Quattordicenne accoltellato alla schiena ai Quartieri Spagnoli: è caccia all’aggressore

Napoli, 30 marzo 2024 – Minorenne accoltellato alla schiena nella notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli. È vittima è un ragazzino di 14 anni, portato d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con diverse ferite da arma da taglio, i fendenti lo hanno colpito alla schiena.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato colpito da uno sconosciuto mentre era in scooter, in vico Lungo San Matteo, una della parallele di via Toledo. Ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Il racconto del minore sarebbe apparso confuso e poco dettagliato, parlando di un’aggressione senza movente. La persone che lo ha ferito si è poi dileguato nel nulla. Sono in corso le indagini. Il 14enne è stato medicato e poi dimesso dal pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.

