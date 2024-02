Omicidio Lettere, 60enne ucciso a colpi di fucile alle porte di Napoli

Napoli, 19 febbraio 2024 – È stato ucciso a colpi di fucile Ciro Gargiulo, il 60enne trovato esanime nel Napoletano, tra i comuni di Lettere e Casola. Il figlio ha tentato inutilmente di salvargli la vita con una corsa disperata all’ospedale di Castellammare di Stabia. La prima ipotesi è un agguato di camorra.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri

L’omicidio è avvenuto poco fa in via San Giorgio a Lettere, alle porte di Napoli. Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per ricostruire la dinamica e il movente dell’agguato.

In aggiornamento

