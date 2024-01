Neonato positivo alla cocaina: è ricoverato in gravissime condizioni

Salerno, 11 gennaio 2024 – Un neonato è risultato positivo alla cocaina. Il bimbo di soli 3 mesi si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria del nosocomio Ruggi di Salerno, dove il piccolo era stato trasportato d’urgenza. Determinanti le analisi delle urine da cui è emersa la positività del piccolo alla cocaina. Da quanto si apprende la madre sarebbe un’assuntrice di stupefacenti. Non si esclude, dunque, che la trasmissione possa essere avvenuta attraverso l'allattamento. Il caso è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.