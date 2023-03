Meteo Napoli, allerta gialla da mezzanotte: temporali, grandine, vento forte

Maltempo in arrivo

Napoli, 26 marzo 2023 - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, lunedì 27 marzo. L'avviso contiene, in particolare, l'allerta Gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, con conseguente criticità idrogeologica. Allerta meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale. Si evidenzia la possibilità di ruscellamenti, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua; saranno possibili la caduta di massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili.



