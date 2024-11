Ritrovato Ethan, il bambino rapito dal padre: erano in California

Napoli, 19 novembre 2024 – È stato ritrovato il piccolo Ethan, il bambino di 7 mesi sottratto alla mamma, Claudia Ciampa di Piano di Sorrento (Napoli), dal padre di cittadinanza statunitense, Eric Howard Nichols. I due genitori sono separati.

Il bimbo è stato trovato in California dalla polizia americana, che è riuscita a rintracciare la posizione dell’uomo. Ethan era scomparso il 30 agosto durante una vacanza in Puglia, sottratto con l’inganno alla madre, alla quale sarà ora affidato e che è già in volo per Los Angeles. Per ora, il piccolo è sotto le cure delle autorità. Nei confronti di Nichols era stata presentata una denuncia per sottrazione internazionale di minore la mattina stessa della sparizione.

Nei prossimi giorni, secondo quanto stabilito dalla convenzione dell’Aja, ci sarà un’altra udienza per discutere del rimpatrio. A darne notizia è stato il legale di Ciampa, Gian Ettore Gassani, che ha poi affermato: “Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un'intera nazione. Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo”.

L’avvocato ha poi ringraziato, anche a nome della sua assistita, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a cui si erano rivolti. “Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento. A mio parere, data la gravità di questo reato, ne andrebbero inasprite le pene per creare un deterrente”, ha concluso Gassani.