Discarica abusiva su vasta area di Regione Campania e comune di Napoli: due denunciati

Napoli, 22 marzo 2023 - Sono entrambe incensurate le persone denunciate per gestione illecita dei rifiuti dai carabinieri della stazione di Palma Campania dove è stata sequestrata una discarica abusiva estesa su un'area di mille metri quadrati della Regione Campania e della città metropolitana di Napoli. I due sono un imprenditore 54enne ed un 41enne di San Gennaro Vesuviano. All'interno del terreno sono stati sotterrati, senza autorizzazione, rifiuti raccolti lungo via Ponte di Napoli. Le indagini sono ancora in corso.

