Napoli, bimbo di 8 anni morto dopo un malore a scuola: cinque indagati

Napoli, 2 aprile 2023 - Cinque persone: il pediatra e quattro dipendenti della scuola sono stati iscritti nel registro degli indagati. L'ipotesi è di omicidio colposo per la morte di Giovanni, il bambino di otto anni deceduto dopo un malore avvertito nella palestra della sua scuola, a Sant'Antonio Abate (Napoli).

La Procura: “Atto dovuto”

Si tratta, sottolineano gli inquirenti dalla procura di Torre Annunziata ha iscritto, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell'autopsia della vittima. Secondo quanto riportano oggi Il Mattino e l'edizione napoletana di Repubblica, l'attenzione della procura si è concentrata, per motivi diversi, su un pediatra e su quattro appartenenti all'organico della scuola. Il primo avrebbe visitato negli ultimi tempi il bambino, senza rilevare segni di un'ipotetica disfunzione o malformazione cardiaca; il personale della scuola dovrebbe invece chiarire i motivi del mancato utilizzo sul piccolo del defibrillatore di cui l'istituto dispone, ma che non sarebbe stato impiegato, non è chiaro se perché guasto o per mancanza di operatori che sapessero usarlo.

Cos'è successo

Giovanni si è sentito male durante una lezione di educazione fisica. Il piccolo frequentava la terza elementare al circolo didattico Antonio de Curtis di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Dopo il malore, lunedì scorso, il piccolo è stato subito sottoposto a lunghi massaggi cardiaci nel tentativo di rianimarlo, e poi condotto in ospedale dove avvenne il decesso: l'autopsia dovrà accertare se il mancato uso del defibrillatore possa aver compromesso l'esito dei successivi soccorsi.