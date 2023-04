Anacapri, fiocco rosa sull'isola dove da 30anni non nascevano bambini

Anacapri, 13 aprile 2023 - Il parto prematuro di una giovane mamma segna un lieto evento ad Anacapri. La donna, 33 anni, ha partorito in casa durante la notte: un fatto straordinario nel comune isolano perché dal lontano luglio 1993 non si registrava nessuna nascita all'anagrafe del Comune.

Le gestanti del posto infatti preferiscono trasferirsi in terraferma, a Napoli, per far nascere i loro figli, o invece nella vicina Capri dove si trova l'ospedale Capilupi. È stata la macchina organizzativa e la rete di servizi sanitari istituita dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ad affrontare l'emergenza.

Con l'arrivo dei sanitari del 118 che erano stati chiamati dai familiari della partoriente, è scattato l'intervento medico. Subito dopo la nascita i sanitari hanno provveduto a trasferire la mamma, di 33 anni, e la neonata all'ospedale Capilupi di Capri, affidate al team di medici che prestano servizio al nosocomio caprese e in particolare anestesista, ginecologo e pediatra. La neo mamma ha partorito prematuramente alla trentatreesima settimana di gravidanza: la piccola pesava appena 1 chilo e 650 grammi. I sanitari hanno provveduto a far trasferire la neonata in eli-ambulanza al Cardarelli di Napoli, al reparto di terapia intensiva neo-natale, mentre la mamma è rimasta ricoverata nell'ospedale Capilupi di Capri. Alla bambina è stato dato il nome di Viola.