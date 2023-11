Allerta arancione ai Campi Flegrei, la polemica dei sindaci: “Pandemia bis per 500mila persone”

Napoli, 7 novembre 2023 – Allerta arancione ai Campi Flegrei? “Sarebbe una pandemia bis per 500mila persone”. È il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, a sollevare nuovamente la polemica sulla proposta del ministro Musumeci di istituire uno stato di allerta arancione sulla zona sismica di Napoli e dintorni, così da poter sbloccare in tempi rapidi risorse e piani di evacuazione in caso il bradisismo in atto si faccia più pericoloso.

Di allerta arancione si parlerà oggi in Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge sui Campi Flegrei: una norma, una volta varata, prevederà una serie di misure urgenti di prevenzione del rischio sismico sul territorio. E nel pomeriggio, alle 15, Musumeci incontrerà i sindaci del Campi Flegrei nella Biblioteca di Palazzo Chigi. Ma ai napoletano quella parola ‘arancione’ proprio non piace: ecco perché.

Terremoto ai Campi Flegrei

“Lo stato di allerta arancione nei Campi Flegrei rappresenterebbe una pandemia bis per 500mila persone. Le parole sbagliate del ministro Musumeci stanno facendo molti più danni delle scosse di magnitudo 4.2: si tratta di allarmismo abnorme, non supportato da dati scientifici”. A dirlo è Josi Gerardo Della Ragione, il primo cittadino di Bacoli: 25mila abitanti a ridosso di Pozzuoli.

“Si rischia un'enorme depressione economica e sociale che farà scappare le persone, non per il bradisismo, ma per la conseguente crisi lavorativa”, continua il sindaco. “Lo Stato, anziché spaventare i cittadini, dovrebbe sollecitare l'evacuazione volontaria con contributi economici”.

“Bisogna lavorare affinché i Campi Flegrei siano ancora più resilienti, potenziando i costoni”, dice il sindaco di Bacoli, la cui posizione è condivisa da molti suoi colleghi dell’area flegrea. “Realizziamo le vie di fuga, anziché costringere alla fuga i cittadini. Incontreremo a Roma il ministro Musumeci, perché non è possibile fare protezione civile senza coinvolgere i sindaci: serve rispetto per le istituzioni del territorio”.

