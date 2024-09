La ‘Top 50 Pizza’ 2024: ecco quali sono le migliori pizzerie del mondo. La prima è a New York

Napoli, 11 settembre 2024 – Una notizia che potrebbe sconvolgere molti napoletani: la pizza migliore del mondo è di una pizzeria di New York. A decretarlo è la classifica annuale di 50 Top Pizza, importante guida del settore curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Si tratta di ‘Una pizza napoletana’, gestita da Anthony Mangieri. L’incoronazione è avvenuta al Teatro Mercadante di Napoli, durante l’evento di premiazione condotto dall’influencer e giornalista spagnola Verónica Zumalacárregui.

Al secondo posto – le migliori italiane – ci sono a pari merito la pizzeria Diego Vitigliano di Napoli (l’anno scorso era prima) e ‘I Masanielli’ di Caserta. Ma il terzo gradino del podio è nuovamente occupato da un locale all’estero, ovvero ‘The Pizza Bar on 38th’ a Tokyo. Quarta posizione per la pizzeria ‘Confine’ di Milano, mentre la quinta è spettata alla ‘Napoli on the road’ di Londra.

Chiudono la top 10 ‘Tony's Pizza Napoletana’ di San Francisco, ‘I Tigli’ di San Bonifacio, ‘Sartoria Panatieri’ di Barcellona, ‘50 Kalò’ di Napoli e ‘Seu Pizza Illuminati’ di Roma.

Assegnati anche alcuni premi speciali. Il riconoscimento ‘Empowerment woman’ è andato a Giorgia Caporuscio della pizzeria newyorkese ‘Don Antonio’, “per avere ispirato le pizzaiole di tutto il mondo, perché fare la pizza non è stato mai culturalmente considerato un lavoro femminile; il fatto che sia ‘sempre’ stato così non vuol dire che sia giusto o che debba essere sempre così. Il cambiamento non avviene da solo”.

La corona di ‘Pizza maker of the year 2024 – Ferrarelle Award’ è invece andata a Matheus Ramos di ‘QT Pizza Bar’ a San Paolo del Brasile, mentre quella di ‘Pizza of the Year 2024 - Latteria Sorrentina Award’ alla ‘Mission Impossible’ di ‘Tony’s Pizza Napoletana’ di San Francisco.

Interessante il premio ‘Green Oven 2024 – Goeldlin’ per la sostenibilità ambientale, che è stato riconosciuto alla pizzeria ‘Cambia-Menti’ di Caserta.

Ma se il primo posto non ci sorride, rincuora il fatto che l’Italia il paese più premiato, rappresentando 41 delle 50 pizzerie in classifica. Napoli è poi la città con più locali nella top 50 (5), seguita da New York, San Paolo del Brasile, Milano, Roma e Caserta (4 a testa).