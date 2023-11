Valentino Rossi e quella storia da riscrivere… in 24 ore

Roma, 5 novembre 2023 – Le Mans adesso è davvero più vicina. Insomma, Valentino Rossi potrebbe concretamente realizzare il sogno di partecipare alla 24 Ore, già alla prossima edizione, nell’estate del 2024.

Del resto, quel rookie, quel debuttante, quel... ragazzino di 44 anni che vuole solo correre e vincere, ha superato alla grande il test andato in scena sulla pista del Bahrain, che poi è una selezione dei migliori giovani in vista del WEC, appunto la competizione che permette di essere al semaforo verde anche della 24 Ore di Le Mans.

E Rossi in Bahrain ha capito bene – e ha fatto capire a tutti – che i sogni si possono davvero realizzare. Realizzare e vivere al meglio, sia chiaro, perché l’obiettivo di Vale non è quello di esserci (semplicemente) alla 24 Ore più famosa al mondo. Macchè. Rossi farà di tutto per provare a portarsi a casa qualcosa di concreto, di solido, di unico. Che si chiami podio o addirittura qualcosa di più, di sicuro se alla fine Valentino sbarcherà a Le Mans con le quattro ruote e il suo equipaggio endurance del team Wrt, lascerà il segno.

Lo si è capito bene rileggendo il passo e i tempi che quel rookie, quel debuttante di 44 anni, ha messo in fila nella giornata in cui i giovani hanno provato la LMP2. Vale c’è. Ed è pronto a riscrivere la storia del motori. Ancora una volta.