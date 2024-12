Novità sotto l’albero. Semplicità e raffinatezza

Sorprese sotto l’albero targate Boccadamo. Il brand

di gioielli ha lanciato le novità da impacchettareper sorprendere le persone che amiamo con un accessorio unico. Per celebrare uno scintillante Natale firmato Boccadamo, il brand ha creato un bracciale (in foto) componibile in argento brunito e charms smaltati a mano. Introdotti nella famiglia anelli, bracciali e collane in oro, oro rosa e argento dalle linee semplici e decorate con quadrifoglio, simbolo di fortuna e prosperità, intarsiato di zirconi brillanti.

Una linea semplice e essenziale quella delle Festività, ma che desidera comunque lasciare il segno ed emozionare.

Un regalo perfetto che sorprenderà la persona amata. La storia di Boccadamo inizia nei primi anni ottanta con la produzione di gioielli con pietre dure e semipreziose. La svolta nel 1998. Da subito l’azienda si fa notare per la produzione di gioielli in argento dall’impeccabile qualità e con una particolare attenzione ai dettagli. L’impegno e la dedizione al lavoro premiano immediatamente il brand, facendolo divenire presto un punto di riferimento per tutti gli estimatori del bello.