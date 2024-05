L’orologio-gioiello contemporaneo dal sapore retrò

Un design maxi non convenzionale è il protagonista della collezione Hoop, espressione dell’audacia di Breil nel concepire le proprie creazioni: una linea di forte personalità, caratterizzata da uno stile d’impatto che comprende orologi e gioielli.

Con Hoop, Breil propone grintose collane, bracciali e orecchini – resi unici dall’originale catena groumette a maglie ovali in acciaio lucido che si intersecano vestendo con linee decise chi li indossa – ma anche un segnatempo dinamico e contemporaneo.

La chiusura nascosta tra le maglie ovali di bracciali e collane crea un interessante effetto di continuità mimetizzandosi grazie all’utilizzo di un moschettone che presenta la forma delle maglie stesse.

Breil completa la linea di gioielli Hoop con un orologio gioiello solo tempo che riprende le caratteristiche della collezione con una cassa ovale da 22x25 mm in acciaio lucido o in acciaio lucido IP gold, un richiamo alla forma ovale delle maglie dei gioielli. La cassa racchiude un raffinato quadrante bianco a doppio livello con luminosi cristalli come indici e il logo lettering Breil a ore 12. Questo orologio gioiello dalle linee morbide si chiude al polso con un bracciale bangle, nelle medesime sfumature della cassa, un tocco dal sapore vagamente retrò, grande trend attuale.

Design, ricerca e sviluppo sono elementi chiave alla base delle collezioni attuali di Breil, tra le quali spiccano, per l’orologeria Manta, The B e New One – che di distinguono per qualità tecniche, estetiche e per affidabilità - mentre per la gioielleria Magnetica System, B Whisper e Retwist – connotate da peculiare creatività, originalità e qualità dei materiali.

Violetta De Nicolais