In fondo agli abissi la meraviglia dell’innovazione

Ogni anno l’appuntamento con le novità delle Maison riserva un capitolo importante ai diver, categoria che piace molto a tutti gli appassionati di orologeria per il loro carattere sportivo e le loro caratteristiche tecniche. In tutta risposta, le Case si cimentano in novità che sono l’equilibrio perfetto tra estetica e performance.

Così, per esempio, l’estetica del nuovo Marine Star di Bulova solo tempo esprime solidità e personalità. La cassa in acciaio nella sua nuova concezione è moderna, dal diametro di 43 mm è caratterizzata da una forma a più lati che la rendono insieme robusta e spigolosa e presenta una finitura alternata tra parti spazzolate e parti lucide e una lunetta con inserto in ceramica. A completamento della cassa, un vetro zaffiro e una corona a vite protetta, che garantisce una resistenza all’acqua di 200 metri. Il quadrante in un vivace giallo è caratterizzato da un motivo a onde, a ore tre è posizionata la finestrella della data, lancette e indici oversize, con trattamento luminous. Cinturino in silicone resistente, fibbia ad ardiglione.

Breil coniuga la performance di un diver professionale al design dallo stile urbano: il nuovo Manta Seeker, valorizza tutti gli elementi che in oltre 50 anni hanno delineato la personalità della collezione. Con cassa in acciaio da 42 mm, corona a vite a ore 4; il quadrante, a doppio livello, ospita indici applicati con materiale luminescente per garantire la leggibilità ottimale rafforzata dalla minuteria sul rehaut; datario a ore 3. Con Manta Seeker Breil invita a esplorare i luoghi più amati d’Italia. Il modello di questa pagina, il Black Deep (TW2066), attinge al litorale laziale, territorio prediletto dai surfisti. I colori celebrano il molo di Plinius a Ostia, una struttura che domina la serenità della spiaggia. Il Manta Seeker, qui, associa la cassa d’acciaio matt con lunetta in alluminio nera a un quadrante nero e un cinturino in PU.

Tissot amplia la collezione Seastar con modelli che si caratterizzano per un quadrante spazzolato verticalmente e che sfuma in nero verso i bordi e una lunetta unidirezionale in acciaio con anello in vetro minerale stampato. Ecco il modello in acciaio con cassa da 40 mm e quadrante turchese sfumato, lancette e indici delle ore rivestiti in Super-LumiNova; impermeabile fino a 300 m. Movimento Powermatic 80.

Look total black per il Tudor Black Bay in versione monocromatica, dall’estetica moderna, contraddistinto da un quadrante nero inchiostro sul quale sono applicati indici delle ore e lancette finitura rodio. In acciaio ha cassa da 41 mm e lunetta unidirezionale nera con dettagli argentati graduata 60 minuti, impermeabile fino a 200 m. Calibro di Manifattura MT5602U certificato dal Cosc, con autonomia a prova di weekend, ossia di 70 ore circa. Bracciale con chiusura Tudor Tfit.

Rolex presenta una nuova declinazione del Deepsea, che con la sua livrea oro giallo sembra nato per brillare nei fondali dell’Oceano, dove assicura una tenuta stagna fino a 3.900 metri di profondità. La cassa misura 44 mm di diametro, ha lunetta in Cerachrom girevole unidirezionale graduata 60 minuti; quadrante laccato blu, ampi indici delle ore e le lancette Chromalight riempiti di una sostanza luminescente a emissioni blu, per una leggibilità super anche al buio. Valvola per la fuoriuscita dell’elio; movimento a carica automatica.

Zenith riporta la collezione Defy, presentata la prima volta nel 1969, negli abissi con il nuovo Defy Extreme Diver, progettato per resistere a condizioni estreme, quali ghiaccio, acqua e nebbia. La cassa da 42,5 mm è in titanio, metallo che non solo ha un ottimo rapporto peso/resistenza, ma è anche altamente resistente alla corrosione dell’acqua di mare salata. È dotato di valvola per la fuoriuscita dell’elio, mentre la lunetta girevole unidirezionale in ceramica presenta bordi scanalati per una migliore presa durante l’uso, anche con i guanti. Gli indici delle ore e le lancette sono riempiti di Super-LumiNova bianca che emette una luminescenza verde brillante e duratura. La tenuta stagna è garantita fino a 600 metri di profondità.

Amelia Zacco