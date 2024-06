Superga® – celebre marchio di calzature e abbigliamento – torna a Pitti Uomo per presentare una retrospettiva che celebra la sua storia. Nel Piazzale delle Ghiaia, uno speciale spazio espositivo racconterà il brand. Un focus particolare sarà dedicato alla ’2750’, la prima scarpa da tennis al mondo con suola in gomma naturale vulcanizzata, che sta per compiere addirittura cento anni e rimane un’icona dello stile italiano e non solo.