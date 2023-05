Il Coachella è un palco anche per la moda

Musica, tenenze moda e danze scatenate sotto il cielo del deserto dell'Indio, in California, sui campi dell'Empire Polo Club. L'avrete già capito, parliamo del Festival di Coachella, uno dei più popolari appuntamenti musicali dell'anno a livello globale. Da quando è stato fondato, nel 1999, il festival ha sempre presentato ai suoi partecipanti artisti d'élite che dominano le classifiche mondiali. I due fine settimana di aprile del 22° Coachella Valley Music and Arts Festival - questo il nome completo dell'evento – hanno offerto innumerevoli momenti indimenticabili. Dal ritorno di Björk, l'artista islandese che quest'anno, nella serata conclusiva, ha portato in scena trent'anni di carriera, alla performance a ritmo latino del rapper Bad Bunny, primo artista portoricano a calcare il Main Stage; dall'esordio delle Blackpink, prime artiste sudcoreane a esibirsi come headliner al Coachella e prime a rappresentare il K-Pop, fino al ritorno di Zendaya, che si è esibita a sorpresa, tornando al live dopo oltre otto anni di assenza, come ospite di Labrinth, eseguendo due brani da lui composti per la popolare serie tv “Euphoria”, di cui lei è protagonista. Indimenticabili le performance di Frank Ocean e dalla band pop-punk americana Blink-182. Tanta, tantissima musica, insomma, ma anche tantissime le celebrità e le influencer che, come ogni anno, prendono parte all'evento sfoggiando outfit che giocano in modo fantasioso con le tendenze moda, dettando nuovi “must” per i look delle serate e dei festival estivi. Da Hailey Bieber e Irina Shayk alle nostrane Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Valentina Ferragni; dal gradito ritorno di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi alla prima partecipazione della showgirl e modella Paola Di Benedetto. Quale migliore occasione per sfoggiare look e make-up che interpretano in trend?

Poco esibizionismo, il ritorno dell'ultra basico

Il carnet di grandi nomi della musica è, ovviamente, l'attrazione principale della kermesse, ma gli abiti e i look esibiti dai partecipanti, vip e influencer su tutti, sono altrettanto ampiamente attesi e capaci di consolidare o lanciare i trend dello street style. Il Coachella è diventato anche un evento in cui si va semplicemente per essere visti, presentando le interpretazioni più creative e appariscenti della moda. Tra le immancabili frange, camperos, anfibi, giacche di pelle e shorts in denim però, diversamente dagli anni passati, il termometro della stravaganza è nettamente sceso ed è salito, invece, quello dell'ultra basico, fatto di t-shirt bianche, jeans e camperos. Jeans larghi a vita bassa e top crop bianchi per Hailey Baldwin Bieber e le sorelle Kendall e Kylie Jenner. Look total white con camicia bianca oversize, pantaloncini jeans e top super crop completato da cintura, borsa con frange, stivali alti fin sopra al ginocchio e l'immancabile cappello per Cecilia Rodriguez. Paola Di Benedetto ha scelto, invece, per il suo esordio al Coachella un abitino semplicissimo con stampa animalier, e, nelle serate seguenti, minigonna jeans e felpa bianca e nella sera successiva un abitino corto bianco e comodo con effetto crochet.

Le tre macro tendenze moda a cui ispirarsi

Dal Coachella la conferma che il total look jeans è una delle più grandi tendenze dello street style, con interpretazioni più o meno giocose - come quella esibita dalla rapper statunitense Flo Milli che l'ha abbinata a uno bellissimo taglio bob viola - o più o meno minimaliste e, ancora, in nostalgica chiave vintage. Un must tra i più semplici da ricreare, che apre un ventaglio di varianti fra lavaggi, abbinamenti e decorazioni. Gli stivali da cowboy anche loro si piazzano fra le tendenze moda. Sicuramente le calzature più adatte a un festival, ma anche quelle, forse, che più spesso negli anni hanno fatto “entra ed esci” dalle quadro dei capi di tendenza. Amatissimi quando Ralph Lauren li portò in passerella alla fine degli anni '70, hanno vissuto un nuovo momento di gloria negli anni '90 e ora sono nuovamente sulla cresta dell'onda. E, stando alle fashioniste del Coachella, lo saranno ancora per un po'. L'altra tendenza che si impone è quella dei maxi abiti. Che sia a fantasia o monocolore, con semplici spalline sottili e, soprattutto, trasparente o semi trasparente, l'abito lungo è stato tra i più amati in questo festival ed è anche il capo più versatile del pianeta. Da indossare con stivali da cowboy o stivali da motociclista o anche, forse soprattutto, con i sandali slip-on, abbinato a giacca western con frange o a giubbotti e maxi camicie jeans. Un pezzo immancabile del guardaroba.