Ecco la collezione Classima. Eleganza intramontabile per uomini contemporanei

La Collezione Classima di Baume & Mercier – che rappresenta i valori tipici dell’orologeria tradizionale svizzera, serietà e resistenza – conta numerosi estimatori fina dalla sua creazione. L’eleganza della cassa, con la sua rotondità, la rende affascinante. I modelli, grazie ad uno stile sobrio e discreto, sono perfetti da indossare in ogni occasione. I diversi colori e materiali proposti testimoniano una creatività inesauribile. La flessibilità nell’integrare e associare complicazioni orologiere utili nel quotidiano, rende i segnatempo Classima semplicemente irresistibili.

I tre nuovi modelli Classima che Baume & Mercier presenta in occasione di Watches & Wonders danno continuità a questa fantastica tradizione. Dedicati all’uomo moderno sempre in movimento, incarnano un’orologeria elegante da indossare tutti i giorni. Ciascuno di un colore diverso, arricchiscono la gamma cromatica esistente. Infine, segnano il ritorno del cronografo nella collezione, un bestseller della Maison che si è distinto per l’originalità dei pulsanti, fedele allo stile del design di Baume & Mercier.

Le nuove creazioni coniugano eccellenza tecnica, raffinatezza discreta e pregevole fattura Made in Suisse. L’estetica classica di questi segnatempo si esprime in una cassa rotonda, sottile e sagomata, dai tratti distinti, ereditati dallo spirito d’eccellenza di Baume & Mercier volto a progettare segnatempo sobri, con proporzioni perfette e linee precise ed essenziali.

Sui luminosi quadranti dei Classima M0A10784, M0A10782 e M0A10783, gli indici si allungano, sfiorati da lancette che scorrono sul filo delle ore. La chiarezza delle indicazioni delle ore e del calendario offre una leggibilità rapida e netta. Le tonalità a contrasto, i materiali raffinati e le finiture accurate sono solo alcuni dei dettagli che rivelano la bellezza di questi segnatempo.

Apprezzato nei modelli della Collezione Classima, il cronografo è una complicazione che ha contraddistinto Baume & Mercier fin dagli albori della sua storia, all’epoca in cui esercitava la propria attività orologiera con il nome di Baume & Co.