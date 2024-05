Coppa Milano-Sanremo. Un Dynawind dedicato alla storica corsa

Wyler Vetta ha rinnovato con entusiasmo la propria collaborazione con la celebre gara automobilistica, nota come ’Coppa Milano-Sanremo’, sostenendo la manifestazione in qualità di sponsor e accogliendone l’ispirazione per dare vita a una nuova edizione del modello Dynawind prodotto in tiratura limitata di 300 esemplari numerati. La XV Rievocazione Storica della leggendaria corsa automobilistica nata nel 1906, la più antica d’Italia ed una delle più antiche del mondo, si è tenuta dal 14 al 17 marzo e vi hanno partecipato vetture costruite dalle origini al 1990 oltre ad un ristretto numero di iconiche joungtimer e supercar.

Questa prestigiosa corsa ha messo alla prova gli equipaggi che sono stati chiamati a svolgere le differenti prove – di regolarità e cronometriche – che hanno permesso di decretare i vincitori. Alla coppia vincitrice della gara in premio due orologi della inedita serie Wyler Vetta Dynawind con i numeri 001 e 002. Per celebrare il secondo anno di partnership Wyler Vetta, grazie al designer Fulvio Locci, ha scelto di animare il modello Dynawind. Il Dynawind ’Milano-Sanremo’, Swiss Made, ha cassa in acciaio con finitura bilux del diametro di 39 mm con quadrante bombato blu soleil con cifre arabe. Ad ore 6 è presente la personalizzazione della gara, con automobili d’epoca stilizzate, due coupé anni ’30 nei colori rosso e verde dall’inconfondibile profilo affusolato e aerodinamico.

Sul fondello sono riportati i numeri dell’edizione limitata, il logo Wyler Vetta e la grafica della ’XV Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo’ con i profili delle auto d’epoca. Il look vintage, ispirato al mondo dei gentlemen driver, è accentuato dal cinturino in pelle scamosciata Made In Italy traforata color blu abisso, impunture ecrù e fibbia ad ardiglione. L’orologio della collezione Dynawind è animato da un calibro automatico solo tempo ed è impermeabile fino a 50 metri.