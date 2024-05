Audemars Piguet trova casa a Milano. Nell’autorimessa multipiano la ’Ap House’

di Amelia Zacco

In quello che per i milanesi è un edificio che fa parte della storia della città, recentemente ha preso casa un marchio che fa parte della storia dell’orologeria mondiale.

A Milano, in via Bagutta, dove un tempo c’era il garage Traversi, la prima autorimessa multipiano della città meneghina, Audemars Piguet ha inaugurato una nuova ’Ap House’, che si inserisce nel concetto di vendita al dettaglio del marchio, offrendo al cliente un’esperienza che va oltre l’acquisto, facendolo sentire a casa.

L’edificio, costruito nel 1938, in stile razionalista, caratterizzato da facciate curve e da finestre in acciaio, allora considerato un notevole esempio di innovazione architettonica, grazie al suo sistema di ascensori per auto, ospita dunque, distribuita tra il quinto e il nono piano, per una superficie di 1.600 metri quadrati, la Ap House.

Una ’casa’ progettata in collaborazione con lo studio di architettura Lissoni & Partners, che si è ispirato all’ambiente naturale della Vallée de Joux, sede della Maison orologiera, incorporando nel design materiali diversi, come il legno, il vetro, il metallo e dando allo spazio un tocco milanese.

È un pattern che richiama il motivo guilloché della Petite Tapisserie che tipizza i quadranti del modello Royal Oak a suggerire la forte identità del marchio; e poi contrasti di luce, illusioni ottiche, dettagli moderni e una selezione di arredi vintage e pezzi di design.

Un continuo contrasto tra tradizione e contemporaneità, ben rappresentato dalla è suggestiva scala a chiocciola, il cui design ricorda la molla di carica degli orologi, che collega i vari piani della boutique.