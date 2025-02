Xiaomi Smart Band 8 in offerta su Amazon: a 25,99€ è l'affare tech di oggi

La Xiaomi Smart Band 8 è protagonista di un'offerta imperdibile su Amazon: la smartband di Xiaomi, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 25,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile in due diverse colorazioni, nero e oro. Si tratta di un vero e proprio affare, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

Xiaomi Smart Band 8: un affare low cost su Amazon

La Xiaomi Smart Band 8 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per il settore delle smartband. Caratterizzata da un display AMOLED da 1,62 pollici, con luminosità massima di 600 nits e possibilità di personalizzazione scegliendo tra decine e decine di quadranti, la smartband è in grado di integrarsi al meglio con lo smartphone (Android o iPhone) per la sincronizzazione delle notifiche.

Ci sono poi le funzioni da fitness tracker che rappresentano un plus da non sottovalutare. La Xiaomi Smart Band 8, infatti, può monitorare lo stato di salute dell'utente, analizzando vari parametri in tempo reale e diventando un valido supporto anche durante l'allenamento. L'autonomia è ottima, con un massimo di 16 giorni di utilizzo con una sola carica (9 giorni attivando la funzione AOD). La smartband, quindi, ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti con una spesa minima.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi Smart Band 8 al prezzo scontato di 25,99 euro. Il modello, venduto e spedito direttamente da Amazon, è acquistabile in promo in due diverse colorazioni.