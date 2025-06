Compatta, ma potente: questa idropulitrice senza fili è al 40% di sconto

Scopri l'idropulitrice portatile Bravolu Max, un dispositivo che combina prestazioni e maneggevolezza, oggi disponibile con uno sconto del 40% su Amazon. Con un prezzo ridotto da 99,99€ a soli 59,99€, questa soluzione si propone come un valido alleato per la pulizia di casa e degli spazi esterni.

Perfetta per gli esterni, con tanti accessori inclusi

Con una pressione di 500 PSI e una portata d'acqua fino a 300 litri all'ora, l'idropulitrice Bravolu Max è pensata per affrontare anche le operazioni di pulizia più complesse. Grazie alla sua batteria ricaricabile da 21V, garantisce fino a 25 minuti di autonomia, permettendo di lavorare senza interruzioni. Inoltre, il peso contenuto di appena 1,4 kg la rende estremamente comoda da maneggiare e trasportare.

Tra le caratteristiche principali spicca l'ugello multifunzionale, che consente di scegliere tra diverse modalità di spruzzatura (0°, 15°, 25°, 40°, spray e inclinazione a 0°). Questa versatilità la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi: dalla pulizia di vialetti e recinzioni al lavaggio dell'auto, fino all'igienizzazione di piscine. Il tubo da 5 metri, dotato di un cestello filtrante, protegge efficacemente il motore da impurità e detriti, mentre l'adattatore per rubinetto e la valvola di arresto dell'acqua offrono ulteriore flessibilità nell'uso.

La batteria non solo assicura un funzionamento prolungato, ma è anche compatibile con altri utensili elettrici, ampliando le possibilità di utilizzo domestico. Inoltre, il design compatto e l'equipaggiamento completo di accessori rendono l'idropulitrice Bravolu Max una scelta pratica per chi cerca una soluzione versatile e affidabile.

Oltre alla pulizia, questo dispositivo si presta anche ad altre applicazioni, come l'irrigazione di piante e il mantenimento di bagni e superfici in condizioni ottimali. Grazie alla sua facilità d'uso e alle numerose funzionalità, rappresenta un'opzione all-in-one per le esigenze quotidiane di pulizia.

Se sei alla ricerca di un prodotto che unisca prestazioni elevate, praticità e un prezzo competitivo, l'idropulitrice Bravolu Max potrebbe essere la soluzione ideale. Approfitta ora dell'offerta su Amazon al 40% di sconto e rendi più semplici le tue attività di pulizia outdoor.

