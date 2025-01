Vivi la realtà da un’altra prospettiva con il visore Meta Quest 3S: tuo con un videogioco in omaggio

Il Meta Quest 3S ti porta direttamente nel futuro dell'intrattenimento con un'esperienza di realtà virtuale straordinaria. Dotato di una tecnologia all’avanguardia e di tanto spazio di archiviazione (parliamo di ben 256 GB), è l'ideale per giocare, vivere esperienze interattive e lavorare in un modo totalmente innovativo. Inoltre, acquistandolo su Amazon a soli 389,00 euro, grazie allo sconto dell’11%, ricevi in omaggio il gioco Batman: Arkham Shadow e una prova di 3 mesi di Meta Quest+, rendendo questa offerta a tempo limitato imperdibile.

Meta Quest 3S: la realtà virtuale immersiva a soli 389,00€

Il Meta Quest 3S vanta una grafica dettagliata e fluida, un audio immersivo e un design ergonomico così non ti darà fastidio neanche nelle sessioni più lunghe. Con un visore all-in-one, non hai bisogno di cavi o PC per iniziare: basta indossarlo per accedere a mondi straordinari. I 256 GB di memoria ti consentono di scaricare e conservare tantissimi giochi, decine di app e molrissimi contenuti multimediali, senza preoccuparti di rimanere senza spazio.

Acquistando il Meta Quest 3S su Amazon, ottieni in regalo il celebre gioco Batman: Arkham Shadow, un’avventura VR che ti permette di vivere nei panni del cavaliere oscuro. Inoltre, la prova di 3 mesi di Meta Quest+ ti dà accesso a una selezione di giochi e app premium.

Grazie alla tecnologia wireless all-in-one avrai la libertà di muoverti senza ostacoli, così godrai di un’interazione più naturale e coinvolgente. È perfetto per il gaming e per esplorare nuovi mondi digitali.

Grazie allo sconto dell’11%, puoi portare a casa il Meta Quest 3S a soli 389,00 euro: è un’occasione unica per entrare nel mondo della realtà virtuale con un prodotto di alta qualità ad un prezzo irrisorio. C’è la consegna celere con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Inoltre potrai anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.